"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ
Фото твиттер АПЛ
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё два матча.
"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Вест Хэм" благодаря голу Маркуса Рэшфорда на 93-й минуте.
"Ньюкасл" на выезде одолел "Лидс". Победный мяч в активе Джонджо Шелви.
"Лидс" – "Ньюкасл" - 0:1
Гол: 0:1 – 75 Шелви.
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих (Гелхардт, 80), Харрисон, Родриго, Джеймс (Робертс, 71), Рафинья.
"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс (Кларк, 69), Дамметт (Манкильо, 63), Шелви, Уиллок, Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон (Лонгстафф, 42).
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" - 1:0
Гол: 1:0 – 90+3 Рэшфорд.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред (Кавани, 82), Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Гринвуд (Марсьяль, 82), Эланга (Рэшфорд, 62).
"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Фредерикс, 70), Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18