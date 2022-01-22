"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё два матча.

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Вест Хэм" благодаря голу Маркуса Рэшфорда на 93-й минуте.

"Ньюкасл" на выезде одолел "Лидс". Победный мяч в активе Джонджо Шелви.

"Лидс" – "Ньюкасл" - 0:1

Гол: 0:1 – 75 Шелви.

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Кох, Клих (Гелхардт, 80), Харрисон, Родриго, Джеймс (Робертс, 71), Рафинья.

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс (Кларк, 69), Дамметт (Манкильо, 63), Шелви, Уиллок, Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон (Лонгстафф, 42).


"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" - 1:0

Гол: 1:0 – 90+3 Рэшфорд.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред (Кавани, 82), Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Гринвуд (Марсьяль, 82), Эланга (Рэшфорд, 62).

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал (Фредерикс, 70), Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.

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