"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ могли купить Роналду прошлым летом

Агент Жорже Мендеш, ведущий дела форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, прошлым летом готовил переход своего подопечного в другой клуб, но не смог найти покупателей.

По информации журналиста La Repubblica Эмануэле Гамба, которую он озвучил в эфире Calciomercato.it, Мендеш вел переговоры с ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", но эти клубы не были готовы купить Роналду у "Ювентуса".

Теперь шансы на на переход нападающего в один из топ-клубов еще ниже. Все дело в том, что Роналду уже 36 лет и подписывать с ним долгосрочный контракт нерационально. Однако, журналист уверен, что португалец не намерен переходить в американские или азиатские команды. Его интересуют только клубы из Европы.

В этом сезоне Серии А Роналду забил 20 голов в 22 матчах и отдал 2 результативные передачи. В гонке бомбардиров Чемпионата Италии форвард опережает нападающего "Интера" Ромелу Лукаку на 2 гола.