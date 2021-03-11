"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ могли купить Роналду прошлым летом

1 Теги криштиану роналдуманчестер юнайтедпсжювентустрансферы

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ могли купить Роналду прошлым летомАгент Жорже Мендеш, ведущий дела форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, прошлым летом готовил переход своего подопечного в другой клуб, но не смог найти покупателей.

По информации журналиста La Repubblica Эмануэле Гамба, которую он озвучил в эфире Calciomercato.it, Мендеш вел переговоры с ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", но эти клубы не были готовы купить Роналду у "Ювентуса".

Теперь шансы на на переход нападающего в один из топ-клубов еще ниже. Все дело в том, что Роналду уже 36 лет и подписывать с ним долгосрочный контракт нерационально. Однако, журналист уверен, что португалец не намерен переходить в американские или азиатские команды. Его интересуют только клубы из Европы. 

В этом сезоне Серии А Роналду забил 20 голов в 22 матчах и отдал 2 результативные передачи. В гонке бомбардиров Чемпионата Италии форвард опережает нападающего "Интера" Ромелу Лукаку на 2 гола.

Читать также: Клуб Роналду в пятый раз вылетел из ЛЧ после 1/8 финала. Список всех неудач португальца | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Как-то все резко перестали его любить... Вот свиньи... От любви до ненависти один шпагат в стенке.... Хе-хе...

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