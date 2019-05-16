"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ хотят грядущим летом купить нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Kicker.

По сведениям издания, манкунианцы и парижане уже работают над трансфером звёздного поляка. В частности, эти клубы сделали запрос о стоимости футболиста.

Сам форвард готов рассмотреть вариант с переходом в другую команду, но мюнхенцы намерены его сохранить.

30-летний Левандовски в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 45 матчей, забил 38 голов и сделал 13 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан июня 2021 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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