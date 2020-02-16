"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за Аллегри

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"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за Аллегри
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к итальянскому тренеру Массимилиано Аллегри, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приглашением специалиста по окончании нынешнего сезона. Также итальянец входит в сферу интересов ПСЖ, который может уволить Томаса Тухеля в случае неудачного выступления в плей-офф Лиги Чемпионов.

Что касается манкунианцев, то клуб в данный момент занимает девятое место в чемпионате Англии, но сохраняет шансы пробиться в Лигу Чемпионов.

Напомним, что 52-летний Аллегри является безработным. Ранее он на протяжении четырех лет тренировал "Ювентус".

Не пропустите: Voetbal Primeur: "Ювентус" хочет вернуть Аллегри. | http://soccernews.ru

 
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