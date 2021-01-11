"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за французского защитника

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"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за французского защитника

"Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к полузащитнику "Бреста" Ромену Февру, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, английский и французский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

22-летний Февр в нынешнем сезоне провел за "Брест" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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