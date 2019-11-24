"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за игрока "Ромы"

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"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за игрока "Ромы"

Хавбек "Ромы" Никола Дзаньоло может покинуть клуб.

По сведениям Il Messaggero, борьбу за 20-летнего итальянца ведут "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Отмечается, что оба клуба готовы предложить за игрока более 60 миллионов евро и платить ему более 10 миллионов евро за сезон.

Скаут "МЮ" просматривал Дзаньоло на игре сборной Италии против Армении (9:1), где он забил два гола и отдал один ассист.

В этом сезоне на счету Дзаньоло пять забитых мячей и два ассиста в 16 матчах.

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