"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за игрока "Ромы"
Хавбек "Ромы" Никола Дзаньоло может покинуть клуб.
По сведениям Il Messaggero, борьбу за 20-летнего итальянца ведут "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Отмечается, что оба клуба готовы предложить за игрока более 60 миллионов евро и платить ему более 10 миллионов евро за сезон.
Скаут "МЮ" просматривал Дзаньоло на игре сборной Италии против Армении (9:1), где он забил два гола и отдал один ассист.
В этом сезоне на счету Дзаньоло пять забитых мячей и два ассиста в 16 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Бернли
|13
|18
|7
|Арсенал Лондон
|13
|18
|8
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|9
|Тоттенхэм
|13
|17
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8