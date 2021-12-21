"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поспорят за хавбека "Лацио"

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"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поспорят за хавбека "Лацио"

Фото инстаграм Сергея Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Англии или Франции.

По информации журналиста Николо Скиры, 26-летнего футболиста хотят заполучить "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Руководство "орлов" оценивает потенциальный трансфер сербского хавбека в 70-80 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 23 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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