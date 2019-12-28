"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ ведут борьбу за защитника "Лестера"

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"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ ведут борьбу за защитника "Лестера"

Правый защитник "Лестера" Рикарду Перейра стал трансферной целью сразу двух европейских топ-клубов.

По информации Daily Star, на португальского фулбека претендуют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Перейра выступает за "Лестер" с 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость 26-летнего игрока оценивается в 40 миллионов евро.

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