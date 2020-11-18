"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ заинтересованы в приглашении Манчини
Наставник сборной Италии Роберто Манчини попал на радары европейских топ-клубов.
По сведениям Football Italia, в услугах 55-летнего специалиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. Под его руководством сборная не проигрывает свыше 20 матчей. Контракт Манчини истекает после ЧМ-2022, но итальянская федерация футбола собирается продлить соглашение.
Читайте также: Тухель может покинуть ПСЖ следующим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Сербией
-
Армения обыграла Северную Македонию и вышла в Лигу В, Грузия и Эстония победителя не выявили
-
УЕФА присудил Норвегии техническое поражение за неявку на матч с Румынией
-
Три лидера "Динамо" вернулись в строй перед дерби со "Спартаком"
-
Сборная Сербии не собирается отменять матч с Россией
-
Колашинац заболел коронавирусом в преддверии матча с Италией
-
"Реал" нашел замену Рамосу в "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ заинтересованы в приглашении Манчини
-
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе заболел пневмонией
-
Беларусь и Казахстан проиграли свои матчи в Лиге Наций
-
Луис Суарес точно не сыграет с "Барселоной"
-
Каземиро вылечился от коронавируса и может сыграть в "Вильярреалом"
-
Лев не уйдет из сборной Германии, несмотря на разгром от Испании
-
Экс-скаут "Зенита" рассказал о несостоявшемся переходе Зиеша в петербургский клуб
-
"Реал" выставил Иско на трансфер
-
Жоау Фелиш отказался переходить в ПСЖ
-
"Бавария" не может заплатить требуемую сумму за Упамекано. Защитник может перебраться в АПЛ
-
"Реал" может остаться без двух основных защитников перед матчем с "Интером"
-
РФС наказал гендиректора "Краснодара" за критику судей после матча со "Спартаком"
-
Червиченко высказался о возможном возвращении в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18