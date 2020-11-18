"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ заинтересованы в приглашении Манчини

Наставник сборной Италии Роберто Манчини попал на радары европейских топ-клубов.

По сведениям Football Italia, в услугах 55-летнего специалиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. Под его руководством сборная не проигрывает свыше 20 матчей. Контракт Манчини истекает после ЧМ-2022, но итальянская федерация футбола собирается продлить соглашение.

Читайте также: Тухель может покинуть ПСЖ следующим летом. | http://soccernews.ru