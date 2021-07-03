"Манчестер Юнайтед" и "Реал" могут совершить обмен игроками
Фото инстаграм Поля Погба
СМИ узнали о потенциальной громкой сделке между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" во время летнего трансферного окна.
По информации AS, "красные дьяволы" хотят заполучить Рафаэля Варана, но не готовы платить за французского защитника требуемые 70 миллионов евро.
В связи с этим английский клуб может отпустить в Мадрид хавбека Поля Погба, у которого через год истечёт контракт.
Сообщается, что у "МЮ" после покупки вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо осталось на другие трансферы только 45 миллионов.
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|Команда
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|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18