"Манчестер Юнайтед" и "Реал" могут совершить обмен игроками

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"Манчестер Юнайтед" и "Реал" могут совершить обмен игроками

Фото инстаграм Поля Погба

СМИ узнали о потенциальной громкой сделке между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" во время летнего трансферного окна.

По информации AS, "красные дьяволы" хотят заполучить Рафаэля Варана, но не готовы платить за французского защитника требуемые 70 миллионов евро.

В связи с этим английский клуб может отпустить в Мадрид хавбека Поля Погба, у которого через год истечёт контракт.

Сообщается, что у "МЮ" после покупки вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо осталось на другие трансферы только 45 миллионов.

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