"Манчестер Юнайтед" и "Реал" сражаются за форварда "Аякса"

"Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал" ведут борьбу за форварда "Аякса" Каспера Дольберга, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, оба клуба готовы приобрести 20-летнего датчанина во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Дольберг сыграл за "Аякс" 20 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи.

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