"Манчестер Юнайтед" и "Реал" заинтересованы в таланте из "Рапида"

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"Манчестер Юнайтед" и "Реал" заинтересованы в таланте из "Рапида"Атакующий полузащитник венского "Рапида" Юсуф Демир попал в поле зрения нескольких европейских грандов. Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" может в ближайшее время запросить у австрийского клуба данные по трансферу 17-летнего игрока молодежной (U-21) сборной. В числе заинтересованных находится и мадридский "Реал", информируетTeam Talk.

"Юнайтед" обратили внимание на хавбека в игре "Рапида" и "Арсенала" в Лиге Европы.

Стоит отметить, Демир является воспитанником венского клуба и успел сыграть за основную команду 23 матча во всех турнирах. В его активе 4 забитых мяча. Соглашение с клубом из "Рапидом" рассчитано до 30 июня 2022 года.

Transfermarkt оценивает Юсуфа в 5 миллионов евро.

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