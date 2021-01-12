"Манчестер Юнайтед" и "Реал" заинтересованы в таланте из "Рапида"

Атакующий полузащитник венского "Рапида" Юсуф Демир попал в поле зрения нескольких европейских грандов. Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" может в ближайшее время запросить у австрийского клуба данные по трансферу 17-летнего игрока молодежной (U-21) сборной. В числе заинтересованных находится и мадридский "Реал", информируетTeam Talk.

"Юнайтед" обратили внимание на хавбека в игре "Рапида" и "Арсенала" в Лиге Европы.