"Манчестер Юнайтед" и "Рома" выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков
Фото сайт УЕФА
"Манчестер Юнайтед" и "Рома" забили 13 голов в двух полуфинальных матчах Лиги Европы.
Напомним, что команды обменялись домашними победами: "красные дьяволы" выиграли со счётом 6:2, "волки" - 3:2.
Как сообщает Opta, "МЮ" и "Рома" выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков.
Рекорд принадлежит противостоянию "Айнтрахта" и "Рейнджерс" в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов в 1960 году. Тогда было забито 16 мячей в двух играх.
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