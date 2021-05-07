"Манчестер Юнайтед" и "Рома" выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков

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"Манчестер Юнайтед" и "Рома" забили 13 голов в двух полуфинальных матчах Лиги Европы.

Напомним, что команды обменялись домашними победами: "красные дьяволы" выиграли со счётом 6:2, "волки" - 3:2.

Как сообщает Opta, "МЮ" и "Рома" выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков.

Рекорд принадлежит противостоянию "Айнтрахта" и "Рейнджерс" в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов в 1960 году. Тогда было забито 16 мячей в двух играх.

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