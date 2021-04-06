"Манчестер Юнайтед" и "Спортинг" могут обменяться защитниками

Фото инстаграм Алекса Теллеса

"Манчестер Юнайтед" может во время летнего трансферного окна совершить обмен игроками с лиссабонским "Спортингом".

По информации Record, "красные дьяволы" хотят заполучить 18-летнего левого защитника "львов" Нуну Мендеша.

Чтобы снизить цену на перспективного португальца, "МЮ" готов включить в сделку бразильского фулбека Алекса Теллеса, который недоволен количеством игровой практики на "Олд Траффорд".

Рыночная стоимость Мендеша - 25 миллионов евро, а Теллеса - 28 миллионов.

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