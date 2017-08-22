"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" борются за Сессеньона

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"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" борются за Сессеньона

Левый защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон интересен двум топ-клубам английской Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mail, за 17-летнего фулбека намерены бороться "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Ранее "шпоры" уже предлагали за Сессеньона 28 миллионов евро, но "Фулхэм" хочет выручить от продажи юного футболиста 56 миллионов. | http://soccernews.ru

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