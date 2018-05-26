"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут обменяться игроками

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"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут обменяться игроками

"Тоттенхэм" намерен заполучить нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

Как сообщает The Sun, "шпоры" предложили в обмен на игрока отдать "МЮ" защитника Тоби Алдервейрельда, в котором манкунианцы уже давно заинтересованы. Если "МЮ" откажется от данного предложения, то "Тоттенхэм" не продаст им бельгийца меньше, чем за 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "МЮ" не отпустит Мартиаля в другой клуб АПЛ.

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