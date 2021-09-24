"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут совершить обмен игроками

Фото инстаграм Антони Марсьяля

Лондонский "Тоттенхэм" намерен провести переговоры с "Манчестер Юнайтед" о возможности обменяться футболистами.

По информации Express, "шпоры" заинтересованы в январском трансфере нападающего Антони Марсьяля.

Взамен французского форварда "Тоттенхэм" готов отпустить на "Олд Траффорд" его соотечественника Танги Ндомбеле.

Ранее "МЮ" претендовал на полузащитника столичной команды, видя в нём потенциальную замену для Поля Погба.

Рыночная стоимость Марсьяля оценивается в 45 миллионов евро, а Ндомбеле - в 50 миллионов.

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