"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не смогли договориться о трансфере Алдервейрелда

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"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не смогли договориться о трансфере Алдервейрелда

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не смогли договориться о трансфере защитника Тоби Алдервейрелда.

Как сообщает London Evening Standard, переговоры зашли в тупик из-за стоимости бельгийского центрбека.

"Тоттенхэм" требует за 29-летнего футболиста почти 65 миллионов евро, а "МЮ" отказывается платить такую сумму.

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