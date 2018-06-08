"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не смогли договориться о трансфере Алдервейрелда

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" не смогли договориться о трансфере защитника Тоби Алдервейрелда.

Как сообщает London Evening Standard, переговоры зашли в тупик из-за стоимости бельгийского центрбека.

"Тоттенхэм" требует за 29-летнего футболиста почти 65 миллионов евро, а "МЮ" отказывается платить такую сумму.

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