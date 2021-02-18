"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы в Лиге Европы

Состоялись три первых матча 1/16 финала Лиги Европы с участием английских клубов.

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Реал Сосьедад", "Тоттенхэм" на чужом поле добился крупной победы над "Вольфсбергом", а "Лестер" в гостях сыграл вничью со "Славией".

"Реал Сосьедад" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 27 - 0:1, Бруну Фернандеш, 57 - 0:2, Рэшфорд, 64 - 0:3, Джеймс, 90 - 0:4

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Сальдуа (Горосабель, 73), Монреаль, Субельдия, Мерино, Сильва, Янузай, Ильярраменди (Гевара, 74), Ойарсабаль, Исак.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Магуайр, Байи, Теллес, Фред, Джеймс, Мактомини (Матич, 60), Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Марсьяль, 68), Гринвуд.

"Вольфсберг" Австрия – "Тоттенхэм" Англия - 1:4 (0:3)

Голы: Сон Хын Мин, 13 - 0:1, Бэйл, 28 - 0:2, Лукас Моура, 34 - 0:3, Линдль, 55 (с пенальти) - 1:3, Винисиус, 88 - 1:4

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Доэрти, Дайер, Сиссоко, Алли, Бэйл (Ламела, 64), Лукас Моура (Бергвейн, 65), Сон Хын Мин (Винисиус, 46), Уинкс.

"Славия" Чехия – "Лестер" Англия - 0:0

"Лестер": Шмейхель, Томас, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Ндиди, Мэддисон, Тилеманс, Олбрайтон (Ундер, 64), Барнс, Варди (Ихеаначо, 64).

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