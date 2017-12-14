"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхем" поборются за 17-летнего защитника

Защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, на 17-летнего футболиста претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхем", которые готовы подписать его уже в январе.

В этом сезоне Сессеньон сыграл за "Фулхэм" 23 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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