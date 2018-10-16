"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за бывшего игрока "Челси"

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к голландскому защитнику "Борнмута" Натану Аке, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Но им может помешать "Челси", который обладает приоритетным правом выкупа игрока за 45 миллионов евро.

Минувшим летом 23-летний Аке перешел в "Борнмут" из "Челси" за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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