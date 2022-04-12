"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за вратаря сборной Англии
Фото: твиттер Сэма Джонстона/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к вратарю "Вест Бромвича" Сэму Джонстону, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, манкунианцы и лондонцы рассматривают вариант с подписанием голкипера летом, когда у него завершится контракт с клубом. Таким образом, Джонстон перейдет в другой клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 29-летний Джонстон провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей и пропустил 33 гола.
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|Команда
|М
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|27
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18