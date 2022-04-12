"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за вратаря сборной Англии

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмвест бромвич альбионсамюэль джонстон

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за вратаря сборной Англии

Фото: твиттер Сэма Джонстона/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к вратарю "Вест Бромвича" Сэму Джонстону, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, манкунианцы и лондонцы рассматривают вариант с подписанием голкипера летом, когда у него завершится контракт с клубом. Таким образом, Джонстон перейдет в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 29-летний Джонстон провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей и пропустил 33 гола.

Не пропустите: Названы условия контракта тен Хага с "МЮ". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов