"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за вратаря сборной Англии

Фото: твиттер Сэма Джонстона/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к вратарю "Вест Бромвича" Сэму Джонстону, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, манкунианцы и лондонцы рассматривают вариант с подписанием голкипера летом, когда у него завершится контракт с клубом. Таким образом, Джонстон перейдет в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 29-летний Джонстон провел за "Манчестер Юнайтед" 36 матчей и пропустил 33 гола.

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