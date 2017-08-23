"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" вступили в борьбу за Гарая

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"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" вступили в борьбу за Гарая

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к аргентинскому защитнику "Валенсии" Эсекьелю Гараю, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английские клубы могут приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. "Валенсия" оценивает аргентинца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 30-летним Гараем также интересуются "Спартак" и "Ювентус".

Не пропустите: Гарай близок к переходу в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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