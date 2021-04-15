"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в защитнике сборной Дании

Фото: Твиттер @OfficialFPL

Защитник "Фулхэма" и сборной Дании Йоахим Андерсен, попал на радары скатов нескольких больших клубов Английской Премьер Лиги, сообщает bt.dk.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Отмечается, что на следующей неделе представители датчанина проведут переговоры с клубами. Кроме того, СМИ сообщают о том, что "Челси" и "Лестер" тоже наблюдают за прогрессом Андерсена.

В сезоне 2020/2021 24-летний игрок выступает за "Фулхэм" на правах аренды из "Лиона". В чемпионате Англии он сыграл 26 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость в 15,00 млн €.