"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в защитнике сборной Дании
Фото: Твиттер @OfficialFPL
Защитник "Фулхэма" и сборной Дании Йоахим Андерсен, попал на радары скатов нескольких больших клубов Английской Премьер Лиги, сообщает bt.dk.
По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Отмечается, что на следующей неделе представители датчанина проведут переговоры с клубами. Кроме того, СМИ сообщают о том, что "Челси" и "Лестер" тоже наблюдают за прогрессом Андерсена.
В сезоне 2020/2021 24-летний игрок выступает за "Фулхэм" на правах аренды из "Лиона". В чемпионате Англии он сыграл 26 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость в 15,00 млн €.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18