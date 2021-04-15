"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в защитнике сборной Дании

Теги йоахим андерсентрансферыфулхэмманчестер юнайтедтоттенхэм

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в защитнике сборной ДанииФото: Твиттер @OfficialFPL 
Защитник "Фулхэма" и сборной Дании Йоахим Андерсен, попал на радары скатов нескольких больших клубов Английской Премьер Лиги, сообщает bt.dk.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Отмечается, что на следующей неделе представители датчанина проведут переговоры с клубами. Кроме того, СМИ сообщают о том, что "Челси" и "Лестер" тоже наблюдают за прогрессом Андерсена.

В сезоне 2020/2021 24-летний игрок выступает за "Фулхэм" на правах аренды из "Лиона". В чемпионате Англии он сыграл 26 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость в 15,00 млн €.

Читать также: "Тоттенхэм" заинтересовался в нападающем "Штутгарта" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год

Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов