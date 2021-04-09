"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" могут летом обменяться полузащитниками

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"Манчестер Юнайтед" рассчитывает заполучить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, пишет The Athletic.

По информации источника, "красные дьяволы" могут включить в сделку своего хавбека Джесси Лингарда, который с января выступает за "молотобойцев" на правах аренды.

Сообщается, что наставник "МЮ" видит в Райсе долгосрочную замену для 32-летнего Неманьи Матича.

Рыночная стоимость Райса - 60 миллионов евро, Лингарда - 15 миллионов.

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