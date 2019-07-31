"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене форвардами
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться нападающими, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, аргентинский форвард туринского клуба Пауло Дибала может оказаться в Манчестере. В обратном направлении может отправиться бельгийский нападающий манкунианец Ромелу Лукаку.
Для завершения сделки Дибала должен согласовать личный контракт с "Манчестер Юнайтед". В данный момент агент аргентинца находится в Англии и ведет переговоры с "МЮ".
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|38
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|38
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|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16