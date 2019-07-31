"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене форвардами

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться нападающими, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, аргентинский форвард туринского клуба Пауло Дибала может оказаться в Манчестере. В обратном направлении может отправиться бельгийский нападающий манкунианец Ромелу Лукаку.

Для завершения сделки Дибала должен согласовать личный контракт с "Манчестер Юнайтед". В данный момент агент аргентинца находится в Англии и ведет переговоры с "МЮ".

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