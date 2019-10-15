"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" - главные претенденты на Ракитича

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" - главные претенденты на хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича, утверждает Marca.

По данным источника, 31-летний хорват недоволен отсутствием игровой практики в каталонском клубе. На позицию центрального полузащитника у "Барселона" претендует четыре игрока.

Также интерес к футболисту проявлял миланский "Интер".

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 6 матчей. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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