"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" готовят громкий обмен футболистами

"Манчестер Юнайтед" рассматривает варианты подписания нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

По сведениям Goal.com, "красные дьяволы" готовы включить в сделку Алексиса Санчеса плюс доплата. Сумма доплаты не уточняется.

Отмечается, что Дибала согласен на смену клуба, так как не получает достаточно игровой практики. Что касается Санчеса, то руководство "МЮ" не впечатлено игрой чилийца и он является одним из главных кандидатов на продажу предстоящим летом.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 10 забитых мячей и 6 ассистов в 40 играх.

Санчес провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

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