"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться игроками

Теги ювентусманчестер юнайтедматтео дармианалекс сандро

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться игрокамиБлижайшим летом английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" могут обменяться защитниками, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" планируют подписать по окончанию текущего сезона левого бека "старой сеньоры" Алекса Сандро. При этом в сделку по бразильцу "Юнайтед" рассчитывает включить своего игрока обороны Маттео Дармиана.

Напомним, за Сандро "Манчестер Юнайтед" может заплатить порядка 80-ти миллионов евро. | soccernews.ru

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