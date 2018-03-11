"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться игроками

Ближайшим летом английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" могут обменяться защитниками, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" планируют подписать по окончанию текущего сезона левого бека "старой сеньоры" Алекса Сандро. При этом в сделку по бразильцу "Юнайтед" рассчитывает включить своего игрока обороны Маттео Дармиана.

Напомним, за Сандро "Манчестер Юнайтед" может заплатить порядка 80-ти миллионов евро. | soccernews.ru