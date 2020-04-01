"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться игроками

"Манчестер Юнайтед" готов отдать французского полузащитника Поля Погба в обмен на голландского защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английский клуб может предложить итальянцам обмен игроками в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в возвращении Погба и готов отдать за него боснийского полузащитника Миралема Пьянича или аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

В нынешнем сезоне 20-летний де Лигт провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

27-летний Погба провел восемь матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

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