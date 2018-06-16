"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться несколькими игроками

"Манчестер Юнайтед" интересуется тремя игроками "Ювентуса".

Как сообщает Tribalfootball, в сферу интересов "МЮ" попали Алекс Сандро, Сами Хедира и Марио Манджукич. В то же время "Ювентус" хочет подписать Маттео Дармиана и Антони Мартиаля.

Отмечается, что клубы могут совершить обмен с участием этих футболистов.

Читайте также: "Ювентус" близок к подписанию Головина. | http://soccernews.ru