"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться несколькими игроками

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"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут обменяться несколькими игроками

"Манчестер Юнайтед" интересуется тремя игроками "Ювентуса".

Как сообщает Tribalfootball, в сферу интересов "МЮ" попали Алекс Сандро, Сами Хедира и Марио Манджукич. В то же время "Ювентус" хочет подписать Маттео Дармиана и Антони Мартиаля.

Отмечается, что клубы могут совершить обмен с участием этих футболистов.

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