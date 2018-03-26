"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" нацелились на хавбека "Арсенала"

"Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус" нацелились на полузащитника лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи.

Как информирует The Sun, и "красные дьяволы" и "старая сеньора" рассматривают вариант с приобретением 27-летнего хавбека "канониров" в летнее трансферное окно. Его подписание обойдется потенциальному покупателю в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рэмзи забил 7 мячей и сделал 10 результативных передач в 23 матчах за "Арсенал".

Напомним, Эль-Ненни подписал новый контракт с "Арсеналом". | soccernews.ru