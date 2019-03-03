"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" поборются за игроков "Бенфики"
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" совпали по интересам на двух игроков "Бенфики". Об этом сообщает Record.
По данным издания, оба клуба хотят приобрести 19-летнего полузащитника Жоау Фелиша и 21-летнего игрока Рубена Диаше. И туринцы и англичане готовы заплатить за обоих футболистов 180 миллионов евро.
Фелиш в текущем сезоне участвовал в 16 матчах за "Бенфику", забив 9 голов и сделав 4 ассиста. Диаш в 25 матчах чемпионата Португалии отметился 2 голами и 1 ассистом.
Ранее сообщалось, что агенты "Ювентуса", "МЮ" и "Ман Сити" уже общались с португальским клубом по поводу Фелиша.
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|28
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|Манчестер Юнайтед
|29
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|5
|Арсенал Лондон
|29
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|6
|Челси
|27
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|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
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|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
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|Вест Хэм Юнайтед
|28
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|Лестер Сити
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|12
|Борнмут
|29
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|28
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|Брайтон & Хоув Альбион
|28
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|16
|Бернли
|29
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|Саутгемптон
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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