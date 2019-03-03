"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" поборются за игроков "Бенфики"

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" совпали по интересам на двух игроков "Бенфики". Об этом сообщает Record.

По данным издания, оба клуба хотят приобрести 19-летнего полузащитника Жоау Фелиша и 21-летнего игрока Рубена Диаше. И туринцы и англичане готовы заплатить за обоих футболистов 180 миллионов евро.

Фелиш в текущем сезоне участвовал в 16 матчах за "Бенфику", забив 9 голов и сделав 4 ассиста. Диаш в 25 матчах чемпионата Португалии отметился 2 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что агенты "Ювентуса", "МЮ" и "Ман Сити" уже общались с португальским клубом по поводу Фелиша.

А еще: Ракитич прокомментировал победный матч с "Реалом"| http://soccernews.ru