"Манчестер Юнайтед" имеет грандиозные трансферные планы на ближайшие годы

"Манчестер Юнайтед" собирается серьезно поработать на трансферном рынке в ближайшие годы.

По сведениям The Times, в ближайшие два года "красные дьяволы" планируют приобрести восемь новых игроков, однако имена потенциальных новичков не сообщаются.

Ранее сообщалось, что руководство "МЮ" пока не будет увольнять наставника команды Уле Гуннара Сульшера и даст ему шанс исправить ситуацию в АПЛ.

Напомним, что после 8 туров "МЮ" идет на 12-м месте, имея в активе 9 очков.

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