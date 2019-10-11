"Манчестер Юнайтед" имеет грандиозные трансферные планы на ближайшие годы
"Манчестер Юнайтед" собирается серьезно поработать на трансферном рынке в ближайшие годы.
По сведениям The Times, в ближайшие два года "красные дьяволы" планируют приобрести восемь новых игроков, однако имена потенциальных новичков не сообщаются.
Ранее сообщалось, что руководство "МЮ" пока не будет увольнять наставника команды Уле Гуннара Сульшера и даст ему шанс исправить ситуацию в АПЛ.
Напомним, что после 8 туров "МЮ" идет на 12-м месте, имея в активе 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3