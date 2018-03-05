"Манчестер Юнайтед" имеет лучший коэффициент побед в матчах АПЛ, сыгранных в понедельник

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"Манчестер Юнайтед" имеет лучший коэффициент побед в матчах АПЛ, сыгранных в понедельник

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своём поле принимает "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Opta, "красные дьяволы" имеют лучший коэффициент побед в матчах АПЛ, сыгранных в понедельник.

Отмечается, что в первый день недели "МЮ" выиграл 42 из 61 поединка, то есть 69 процентов. 

Не пропустите: "Кристал Пэлас" впервые в истории повёл в счёте в матче АПЛ против "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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