"Манчестер Юнайтед" имеет лучший коэффициент побед в матчах АПЛ, сыгранных в понедельник

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своём поле принимает "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Opta, "красные дьяволы" имеют лучший коэффициент побед в матчах АПЛ, сыгранных в понедельник.

Отмечается, что в первый день недели "МЮ" выиграл 42 из 61 поединка, то есть 69 процентов.

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