"Манчестер Юнайтед" имеет серьезные кадровые проблемы перед матчем с ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" имеет серьезные кадровые проблемы перед матчем с ПСЖ

В "Манчестер Юнайтед" наблюдаются серьезные кадровые проблемы перед игрой против ПСЖ.

Как сообщил наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, матч точно пропустят травмированный Антони Мартиаль и дисквалифицированный Поль Погба.

Кроме того, различного рода повреждения есть у Неманьи Матича, Антонио Валенсии, Маттео Дармиана, Андера Эрреры, Джесси Лингарда, Алексиса Санчеса и Хуана Маты.

Напомним, что в первой игре "МЮ" уступил ПСЖ со счетом 0:2. Ответный матч состоится 6 марта.

Читайте также: Сульшер оптимистично настроен на ответную игру с ПСЖ. | http://soccernews.ru

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