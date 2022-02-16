"Манчестер Юнайтед" интересовался лидером "РБ Лейпциг" из-за ситуации с Гринвудом

Фото: инстаграм Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно проявлял интерес к французскому полузащитникe "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, в составе английского клуба Нкунку мог заменить нападающего Мэйсона Гринвуда, который отстранен от тренировок из-за обвинения в изнасиловании и избиении своей девушки.

В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку провел за "РБ Лейпциг" 31 матч во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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