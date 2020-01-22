"Манчестер Юнайтед" интересуется 16-летним хавбеком "Бирмингема" Беллингем
"Манчестер Юнайтед" интересуется 16-летним полузащитником "Бирмингема" Джудом Беллингем, передает Sky Sports.
По информации издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 35 миллионов евро. В игроке также заинтересовано несколько других топ-клубов.
В этом сезоне Беллингем провел 25 матчей, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит конкретное предложение по форварду "Лиона". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17