"Манчестер Юнайтед" интересуется 16-летним хавбеком "Бирмингема" Беллингем

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"Манчестер Юнайтед" интересуется 16-летним хавбеком "Бирмингема" Беллингем

"Манчестер Юнайтед" интересуется 16-летним полузащитником "Бирмингема" Джудом Беллингем, передает Sky Sports.

По информации издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 35 миллионов евро. В игроке также заинтересовано несколько других топ-клубов.

В этом сезоне Беллингем провел 25 матчей, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит конкретное предложение по форварду "Лиона". | http://soccernews.ru
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