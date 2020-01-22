"Манчестер Юнайтед" интересуется 16-летним хавбеком "Бирмингема" Беллингем

"Манчестер Юнайтед" интересуется 16-летним полузащитником "Бирмингема" Джудом Беллингем, передает Sky Sports.

По информации издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 35 миллионов евро. В игроке также заинтересовано несколько других топ-клубов.

В этом сезоне Беллингем провел 25 матчей, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

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