"Манчестер Юнайтед" интересуется 20-летним защитником "Лейпцига"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется 20-летним защитником "Лейпцига"

"Манчестер Юнайтед" намерен этим летом приобрести защитника "РБ Лейпциг" Ибраима Конате. Об этом сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, представители английского клуба уже связались с немецкой командой, чтобы обсудить возможный трансфер 20-летнего футболиста. "МЮ" хочет усилить оборону в следующем сезоне и думает, кто Конате отлично подойдет на эту роль. Его трансферная стоимость - 40,5 миллиона евро.

Защитник играет в "Лейпциге" с лета 2017 года, куда перешел бесплатно из "Сошо". В этом сезоне он выступил в 8 матчах.

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