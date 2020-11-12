"Манчестер Юнайтед" интересуется 22-летним защитником "Лейпцига" Упамекано

Теги дайот упамеканоманчестер юнайтедрб лейпциг

"Манчестер Юнайтед" интересуется 22-летним защитником "Лейпцига" Упамекано

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "РБ Лейпциг" Деотшанкюлю Упамекано. Об этом сообщает Manchester Evening.

По данным источника, "манкунианцы" уже проявляли интерес к 22-летнему футболисту в летнее трансферное окно. Но тогда "МЮ" отказался от сделки из-за высоких требований немцев. Клуб просил 60 миллионов евро.

Сейчас "РБ Лейпциг" снизил финансовые требования. В текущем сезоне Юпамекано провёл шесть матчей в Бундеслиге и забил один мяч.

А еще:  Роналду стал четвёртым футболистом, одержавшим 100 побед со сборной | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов