"Манчестер Юнайтед" интересуется 22-летним защитником "Лейпцига" Упамекано

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "РБ Лейпциг" Деотшанкюлю Упамекано. Об этом сообщает Manchester Evening.



По данным источника, "манкунианцы" уже проявляли интерес к 22-летнему футболисту в летнее трансферное окно. Но тогда "МЮ" отказался от сделки из-за высоких требований немцев. Клуб просил 60 миллионов евро.



Сейчас "РБ Лейпциг" снизил финансовые требования. В текущем сезоне Юпамекано провёл шесть матчей в Бундеслиге и забил один мяч.

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