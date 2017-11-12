"Манчестер Юнайтед" интересуется Асенсио

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"Манчестер Юнайтед" интересуется Асенсио

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести вингера "Реала" Марко Асенсио.

Как сообщают английские СМИ, "красные дьяволы" готовы выложить за футболиста около 200 миллионов евро.

Также "МЮ" может сделать испанца самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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