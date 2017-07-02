"Манчестер Юнайтед" интересуется Бартрой

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport.de.

По информации ресурса, на трансфере испанца настаивает коуч "МЮ" Жозе Моуринью, который несмотря на покупку Виктора Линделефа считает, что защите команды необходимо усиление.

Руководство "шмелей" хочет обсудить будущее Бартры с новым тренером команды Петером Босом.

В прошедшем сезоне Бартра провел 31 матч, забил один гол и отдал 4 ассиста.

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