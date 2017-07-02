"Манчестер Юнайтед" интересуется Бартрой

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому защитнику дортмундской "Боруссии" Марку Бартре, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне 26-летний Бартра провел за "Боруссию" 23 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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