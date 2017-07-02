"Манчестер Юнайтед" интересуется Бартрой

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундмарк бартра

"Манчестер Юнайтед" интересуется Бартрой

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому защитнику дортмундской "Боруссии" Марку Бартре, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью

В минувшем сезоне 26-летний Бартра провел за "Боруссию" 23 матча и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Не пропустите: Моуринью не теряет надежд перехватить главную трансферную цель "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов