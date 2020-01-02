"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками

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"Манчестер Юнайтед" интересуется четырьмя полузащитниками

Руководство и тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" составили шорт-лист из полузащитников, которые могли бы усилить команду.

По информации The Independent, две приоритетные кандидатуры для "красных дьяволов" - это Джеймс Мэддисон ("Лестер") и Джек Грилиш ("Астон Вилла").

Что касается альтернативных вариантов, то, как сообщает ESPN, речь идёт об Эмре Джане ("Ювентус") и Шоне Лонгстаффе ("Ньюкасл").

Напомним, что "МЮ" потребовались новые хавбеки из-за травм Скотта Мактоминея и Поля Погба.

Не пропустите: Погба может потребоваться операция. | http://soccernews.ru 
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