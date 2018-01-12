"Манчестер Юнайтед" интересуется Чичарито и Варди

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"Манчестер Юнайтед" интересуется Чичарито и Варди

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающим "Вест Хэма" Чичарито и "Лестера" Джейми Варди, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, манкуанинцы ищут форварда для замены Златану Ибрагимовичу, который хочет покинуть клуб.

Стоит отметить, что Чичарито ранее уже играл за "МЮ" с 2010 по 2015 годы и забил 59 голов в 158 матчах.

В этом сезоне 29-летний Чичарито провел за "Вест Хэм" 21 матч во всех турнирах и стал автором 4 мячей. На счету 31-летнего Варди 10 голов в 23 поединках.

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