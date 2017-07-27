"Манчестер Юнайтед" интересуется Дендокером

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Андерлехта" Леандеру Дендокеру, сообщает De Morgen.

По сведениям издания, английский клуб давно следит за футболистом и может приобрести его в летнее трансферное окно.

22-летний Дендокер выступает за "Андерлехт" с 2012 года, провел за клуб 126 матчей и забил 10 голов.

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