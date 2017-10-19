"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя игроками "Бенфики"

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"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя игроками "Бенфики"Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется сразу двумя игроками лиссабонской "Бенфики", информирует itv.com.

Сообщается, что речь идет об игроках молодежной команды "орлов" - 16-летнем Умаро Эмбало и 17-летнем Жоау Феликсе. Первый играет на позиции центрального нападающего, а второй чаще всего используется в качестве плеймейкера.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Манчестер Сити" за Карикола. | soccernews.ru

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