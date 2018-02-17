"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя ключевыми хавбеками "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридтони кроослука модричмайкл каррик

"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя ключевыми хавбеками "Реала"Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется сразу двумя ключевыми полузащитниками мадридского "Реала".

Так, по сведениям Express, "красные дьяволы" рассматривают вариант с приобретением Тони Крооса либо Луки Модрича. В немце и хорвате в "Юнайтед" видят замену для своего хавбека Майкла Каррика, который следующим летом завершит карьеру игрока.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым игроком "Ниццы". | soccernews.ru

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