"Манчестер Юнайтед" интересуется двумя ключевыми хавбеками "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" интересуется сразу двумя ключевыми полузащитниками мадридского "Реала".

Так, по сведениям Express, "красные дьяволы" рассматривают вариант с приобретением Тони Крооса либо Луки Модрича. В немце и хорвате в "Юнайтед" видят замену для своего хавбека Майкла Каррика, который следующим летом завершит карьеру игрока.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется ключевым игроком "Ниццы". | soccernews.ru