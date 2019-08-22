"Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса"
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому нападающему Фернандо Льоренте, сообщает Express.
По сведениям издания, английский клуб может подписать форварда, если чилиец Алексис Санчес перейдет в "Интер". Льоренте является свободным агентом, поэтому сможет перейти в "МЮ" даже при закрытом трансферном окне в английской Премьер-лиге.
34-летний Льоренте ранее играл за "Атлетик2, "Ювентус", "Севилью", "Суонси" и "Тоттенхэм". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил семь голов.
Не пропустите: Санчес получит огромную сумму, если согласится покинуть "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|2
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|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
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|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
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|Вулверхэмптон
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|2
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|Кристал Пэлас
|2
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|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
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|Астон Вилла
|2
|0
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|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
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