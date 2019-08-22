"Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса"

Теги манчестер юнайтедфернандо льорентетрансферы

"Манчестер Юнайтед" интересуется экс-форвардом "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к испанскому нападающему Фернандо Льоренте, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб может подписать форварда, если чилиец Алексис Санчес перейдет в "Интер". Льоренте является свободным агентом, поэтому сможет перейти в "МЮ" даже при закрытом трансферном окне в английской Премьер-лиге.

34-летний Льоренте ранее играл за "Атлетик2, "Ювентус", "Севилью", "Суонси" и "Тоттенхэм". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил семь голов.

Не пропустите: Санчес получит огромную сумму, если согласится покинуть "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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