"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардами сборных Бразилии и Уругвая
Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" приступил к поиску нападающего, которого можно приобрести в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, руководители английского клуба провели совещание, на котором обсудили возможность приобретения бразильского нападающего "Эвертона" Ришарлисона и уругвайского форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса.
В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 22-летнего Нуньеса 32 забитых мяча и три голевые передачи в 37 поединках за "Бенфику".
Не пропустите: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта. | http://soccernews.ru
главное
-
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
-
Провал "Барселоны", феерия "Вест Хэма", успех "РБ Лейпциг": результаты Лиги Европы 14 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги Конференций
-
Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля
-
"Айнтрахт" сенсационно выбил "Барселону" из Лиги Европы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
-
Провал "Барселоны", феерия "Вест Хэма", успех "РБ Лейпциг": результаты Лиги Европы 14 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги Конференций
-
Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля
-
"Айнтрахт" сенсационно выбил "Барселону" из Лиги Европы
-
"Рома" Моуринью уверенно вышла в полуфинал Лиги Конференций
-
Два бывших тренера "Спартака" вышли в полуфиналы еврокубков
-
Самедов ответил на обвинения в домогательствах к агенту
-
Конте оценил шансы "Тоттенхэма" попасть в Лигу чемпионов
-
Эриксен может перейти в "Ньюкасл"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардами сборных Бразилии и Уругвая
-
Джеррард назвал лучшего футболиста в истории
-
Лукаку может перейти в "Тоттенхэм"
-
Экс-игрок "Атлетико" на автомобиле сбил свою бывшую жену (видео)
-
"Лестер" вышел в полуфинал Лиги Конференций
-
"РБ Лейцпиг" Тедеско выбил "Аталанту" из Лиги Европы
-
Девушка-агент обвинила Самедова в домогательствах
-
Азар отказал "Арсеналу"
-
ПСЖ вступил в борьбу за лидера "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18