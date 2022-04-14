"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардами сборных Бразилии и Уругвая

Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" приступил к поиску нападающего, которого можно приобрести в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководители английского клуба провели совещание, на котором обсудили возможность приобретения бразильского нападающего "Эвертона" Ришарлисона и уругвайского форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 22-летнего Нуньеса 32 забитых мяча и три голевые передачи в 37 поединках за "Бенфику".

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